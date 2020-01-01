الجزائر تُقصي السعودية من كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا

الهدف الأول سجله اللاعب شمس الدين بكوش بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

سقط المنتخب السعودي للشباب تحت 23 عامًا أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 2\1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

الشوط الأول لم يكن مثيرًا، وحاول المنتخب السعودي السيطرة على مجريات اللعب وسط أداء دفاعي مميز من قبل المنتخب الجزائري.

وخلال الشوط الثاني كان الأمر أكثر إثارة والذي شهد تسجيل الأهداف التي كانت كفيلة بحسم لقب الفريق لصالح المنتخب الجزائري.

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الهدف الأول سجله اللاعب شمس الدين بكوش بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت له من الحائط السعودي وسددها من جديد لتسكن الشباك السعودية في الدقيقة 70.

تعادل المنتخب السعودي لم يتأخر كثيرًا، حيث تمكن اللاعب أيمن يحيى من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ74، لتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة.

الهدف القاتل للمنتخب الجزائري جاء في الدقيقة 84 عن طريق شمس الدين بكوش أيضًا مستغلاً التخبط الدفاعي عقب ركلة ركنية، ليودع الكرة داخل المرمى بسهولة.

وبنهاية مباريات الجولة الثالثة، حسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وحل المنتخب الجزائري وصيفًا برصيد 6 نقاطن بينما حل المنتخب السعودي ثالثًا برصيد 4 نقاط، والمنتخب الفلسطيني رابعًا بدون نقاط.