الجزائر تفرج عن البلايلي للترجي

بن محمد والخنيسي والبدري في تدريبات الترجي استعدادًا لمواجهة الرجاء في كأس السوبر الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سمح جمال بلماضي؛ المدير الفني للمنتخب الجزائري، للاعبه يوسف البلايلي بمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا، ليعود لناديه الترجي التونسي.

محاربو الصحراء أنهوا أول أمس الجمعة، مبارياتهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالتعادل أمام جامبيا بهدف لكل منهما، على ملعب مصطفى تشاكر.

وكانت الجزائر قد ضمنت التأهل كأول مجموعتها برصيد 11 نقطة، بينما فشلت جامبيا في الصعود للنهائيات.

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بلماضي وافق على طلب مجلس إدارة نادي الترجي بالسماح للبلايلي للعودة لتدريبات باب سويقة، ليستعد مع الفريق لخوض لقاء كأس السوبر الأفريقي.

كذلك عاد الثلاثي التونسي أيمن بن محمد وطه ياسين الخنيسي وأنيس البدري لتدريبات فريق الدم والذهب، بعد السماح لهم من قبل الجهاز الفني لمنتخب تونس.

وبذلك يغيب الرباعي عن اللقاء الودي، الذي سيجمع منتخبي الجزائر وتونس في 26 من الشهر الجاري.

يذكر أن لقاء السوبر الأفريقي من المنتظر أن يجمع الترجي بالرجاء المغربي في 29 من الشهر الجاري، بالعاصمة القطرية "الدوحة".