الجدل مستمر رغم قيده رسميًا .. استبعاد تمبكتي من قائمة الهلال أمام الاتفاق لهذا السبب!

جدل صفقة حسان تمبكتي مستمر

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اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، قرارًا هامًا، قبل مواجهة فريق الاتفاق، مساء اليوم الإثنين.

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الهلال يواجه الاتفاق، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سعد السبيعي، استبعاد جيسوس، للنجم الدولي الشاب حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول، من قائمة مباراة الاتفاق.

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وكشف السبيعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن استبعاد تمبكتي، من قائمة الزعيم الهلالي؛ يأتي لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، ولا علاقة لإجراءات تسجيله.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن إجراءات تسجيل المدافع الدولي، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اكتملت بنسبة 100%.

انتقال حسان تمبكتي من نادي الشباب السعودي إلى الهلال، شهد جدلًا قانونيًا كبيرًا؛ بسبب رفض الرئيس التنفيذي ومدير الاحتراف بقلعة الليوث لـ"الصفقة"، وعدم توقيع الثنائي على الأوراق الخاصة بها.

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية، اعتماد صفقة انتقال تمبكتي إلى الفريق الأزرق، وأحقيته في المشاركة بالمباريات.

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