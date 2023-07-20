بين الجدل والصدمة في الاتحاد .. وكيل الشنقيطي يجيب: هل تجددت إصابة قطع في وتر الضامة؟

سبب مهند شنقيطي؛ لاعب الاتحاد السعودي، جدلًا واسعًا بين جماهير النادي خلال الساعات الماضية، في ظل انتشار أنباء عن تجدد إصابته.
صاحب الـ24 عامًا كان قد غاب عن العميد الموسم الماضي منذ فبراير وحتى مايو، إثر إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة.
وزعمت قناة "الكاس" القطرية تجدد إصابة اللاعب من جديد، مما تسبب في غيابه عن مران النمور خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما سبب جدلًا واسعًا بين فئة مصدومة وفئة تكذب.
ومن جانبه، حسم عبد الله المحمدي؛ وكيل الشنقيطي، الجدل، مؤكدًا أن الظهير الأيمن الاتحاد أصيب بالفعل، لكن إصابة بسيطة جدًا، وسينخرط مع زملائه بشكل طبيعي في التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن الاتحاد يخوض حاليًا معسكر إعداد في مدينة الطائف، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024م، لكن لن يخوض خلاله أي مباراة ودية، بطلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو.
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