بعد الثورة على فهد بن نافل .. بافيتمبي جوميس يحتوي غضب جمهور الهلال بطريقته

الفرنسي يستغل علاقته بجمهور الهلال، لتهدئة الأجواء..

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حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي السابق وجلطة سراي التركي الحالي، على التدخل لاحتواء غضب جمهور الزعيم الحالي ضد مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، في ظل العلاقات القوية التي تجمعه بالجماهير.

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أمران أثارا غضب الجماهير الزرقاء مؤخرًا؛ الأول فشل الإدارة في التعاقد مع مهاجم قوي حتى الآن، بعد الاستغناء عن النيجيري أوديون إيجالو بنهاية الموسم الماضي، وفشل المفاوضات مع أكثر من مهاجم عالمي.

الأمر الثاني هو تعثر الفريق في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، إذ بدأ بالتعادل أمام الأهلي الليبي 0-0، ثم خسر أمام السد القطري 3-2، ضمن دور المجموعات.

هذان الأمران، دفعا بعض الجماهير للمطالبة برحيل فهد بن نافل، وهنا قرر جوميس التدخل، إذ وجه رسالة للهلايين، خلال فيديو، نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لا تقلقوا وثقوا في فهد بن نافل وجورج جيسوس، إن شاء الله سنعثر على مهاجم جيد، وسنبني فريقًا جيدًا جدًا، وفي الأخير سيتوج الهلال بطلًا إن شاء الله، وسأتي للرياض للاحتفال معكم".

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يذكر أن الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري تعاقد مع أربع صفقات: السنغالي خاليدو كوليبالي، البرازيلي مالكوم، البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

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