الثنيان يهاجم البلطان ويعلنها: أسباب "خارج الملعب" وراء بيع تمبكتي للهلال بدلًا من النصر

تصريحات جريئة من خالد الثنيان

SHAHID

كشف خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، لأول مرة، عن أسباب بيع النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال السعودي أعلن مساء الإثنين الماضي، التعاقد مع تمبكتي "24 سنة"؛ لمدة 4 مواسم حتى 2027، قادمًا من صفوف الليث الشبابي؛ وذلك بعد منافسة شرسة مع النصر والاتحاد والأهلي.

ونفى الثنيان في تصريحات لبرنامج "في المرمى"، أن يكون قراره ببيع المدافع الدولي إلى الهلال؛ بسبب ميوله أو تشجيعه للفريق الأزرق؛ قائلًا: "هدفي الأول مصلحة الشباب".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واعترف رئيس مجلس إدارة الشباب، بوصول عرض مالي من النصر السعودي، أعلى بكثير من الهلال؛ ولكن بعد أن اتفق بشكل نهائي مع مسؤولي الزعيم.

وأضاف: "قبل الاتفاق مع الهلال.. كان عرض النصر الأول، مقارب أو أعلى بقليل من عرض الزعيم؛ ولكني رأيت أن فوائد بيع اللاعب للفريق الأزرق، أكثر".

وعن تلك الفوائد.. أعلن الثنيان، حصول الشباب، على لاعبين يحتاجهم الفريق فنيًا إلى جانب المال، بالإضافة إلى توفير عقود رعاية مستقبلية، ستفيد النادي كثيرًا؛ على حد قوله.

وعلى جانب آخر.. رد الثنيان على هجوم خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة الشباب السابق؛ قائلًا: "يزعم أنه كان سيحافظ على تمبكتي.. لكنه باع 8 لاعبين، من بينهم هداف الدوري النيجيري أوديون إيجالو، خلال 5 سنوات".

وتابع خالد الثنيان: "الرد على البلطان (مضيعة للوقت).. ولن أدخل في صدامات مع الأمير عبد الرحمن بن تركي، أو أعضاء الشرف الذهبيين".

وفي نهاية حديثه.. أعلن الثنيان، مقاضاة خالد البلطان أمام الجهات القانونية المختصة؛ سواء الرياضية أو المدنية، وذلك بعد الإساءات التي وجهها له، في الساعات الماضية.

SHAHID