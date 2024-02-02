الثنائي الجديد و6 نجوم في العيادة .. والاتحاد يكشف مفاجأة رسمية عن كريم بنزيما

بيان رسمي من نادي الاتحاد..

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كشف الاتحاد السعودي، عن تواجد 8 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في "عيادة" النادي، مساء يوم الجمعة.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز السابع، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقبل استئناف المسابقات رسميًا.. أعلن العميد الاتحادي في بيان رسمي، تواجد البرازيلي إيجور كورونادو والإيطالي لويز فيليبي والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، والثلاثي السعودي زكريا هوساوي وعوض الناشري وسويلم المنهالي، بالإضافة إلى الثنائي المنضم مؤخرًا للفريق سعد الموسى وحامد الغامدي، في عيادة النادي؛ لاستكمال البرنامج العلاجي.

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وعلى جانب آخر.. حدد نادي الاتحاد، موعد عودة المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، إلى تدريبات الفريق الأول؛ بعد غياب طويل.

وأشار الاتحاد، إلى أن بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، سينضم إلى تدريبات العميد الاتحادي مع باقي زملائه، يوم الإثنين القادم؛ بعد نهاية البرنامج الإعدادي المخصص له.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، استبعد بنزيما من معسكر الاتحاد في دبي الإماراتية، خلال الفترة القليلة الماضية؛ بعد تأخره في العودة من الإجازة الممنوحة له، قبل أن يواصل اللاعب الغياب عن التدريبات، حتى بعد عودة بعثة الفريق، إلى المملكة.

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