بعد الثلاثية .. الهلال يعوض رحيل معاوني جيسوس بـ"برتغالي جديد"!

الهلال يستعد للنخبة الآسيوية وكأس العالم للأندية 2025..

قرر مسؤولو نادي الهلال، تسليح كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، بعنصر برتغالي جديد، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، حيث يستعد الفريق لبدء تحضيراته لموسم النخبة الآسيوية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مسؤولي الهلال، توصلوا لاتفاق مع البرتغالي ريكاردو جوميز دا سيلفا، للانضمام إلى الطاقم المساعد لجيسوس، حيث يتولى ريكاردو مهام لياقية في الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يتعاقد الهلال مع مدرب آخر للعمل على رأس الجهاز اللياقي خلال الأيام القليلة المُقبلة، ليعوض النادي، رحيل الثنائي البرتغالي مارسيو سامباوي وكارلوس برونو، المدربين المساعدين للياقة في طاقم جيسوس، اللذين قررا مغادرة النادي، بعد انتهاء الموسم المنقضي، عقب تحقيق الثلاثية السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستعد لاعبو الهلال، لبدء تدريباتهم الجماعية، الأحد المُقبل، بتجمع اللاعبين وأداء الفحوصات الموسمية، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصلوا عليها بعد انتهاء الموسم.

وحقق الهلال موسمًا استثنائيًا تحت قيادة جورج جيسوس، في موسم 2023-2024، حيث توج بثلاثية دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما خسر الفريق مباراة وحيدة تكفلت بخسارة فرصه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال، صاحب الرقم القياسي كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، لموسم 2024-2025، الذي يشهد مشاركة الزعيم في بطولة دوري النخبة الآسيوية، بجوار مسابقات الدوري وكأس الملك وكأس السوبر، فيما يختتم الأزرق الموسم بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.