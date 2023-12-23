الثالثة هذا الشهر .. الاتحاد لم يُشفى بعد من جراح الأهلي ويسقط أمام الرائد!

الهزيمة الثالثة للاتحاد هذا الشهر...

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سقط الاتحاد، في فخ الخسارة بثلاثة أهداف لهدف أمام الرائد ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وبهذه النتيجة يتجمد رصيد العميد عند النقطة 28 في المركز السادس، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام النصر، بينما وصل الرائد إلى النقطة 16 في المركز الخامس عشر.

المباراة بدأت بقوة من الاتحاد وجاء التهديد الأول في الدقيقة الرابعة، بعدما استلم مروان الصحفي كرة من الجانب الأيمن وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة في الشباك الخارجية.

واشتعلت المباراة في الدقيقة الثامنة، بعد هجمة مرتدة للرائد، انطلق بها تفاريس وتدخل عليه مد الله العليان، واحتسب الحكم ركلة جزاء، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويحتسبها ركلة حرة مباشرة، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه العليان.

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وفي الدقيقة 21 أعلن كريم بركاوي، عن اللقطة المضيئة الأولى في اللقاء، بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها محمد الجيزاني، ارتقى لها بركاوي برأسية قوية سكنت الشباك.

وجاء الرد السريع من لاعبي الاتحاد في الدقيقة 25، عندما خطف رومارينيو هدف التعادل، بعدما استلم كرة طولية من وسط الملعب لعبها كورنادو خلف دفاع الرائد، ثم أطلق تسديدة قوية "على الطاير" في مرمى الرائد.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبعد مرور ربع ساعة، ازدادت معاناة الاتحاد الدفاعية، بعدما سقط المدافع أحمد بامسعود مصابًا، ليخرج ويشارك فرحة الشمراني بدلًا منه.

وفي الدقيقة 71 نجح كريم بركاوي، في إضافة الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه، بعد كرة طولية وصلت إلى الجانب الأيسر، إلى تفاريس الذي لعب الكرة بشكل عرضي إلى بركاوي الذي سدد من لمسة واحدة في الشباك.

وفي الدقيقة 78، طالب لاعبو الاتحاد احتساب ركلة جزاء، بعد تدخل عمر جونزاليس على هارون كمارا، وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، يقرر استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة راوغ محمد فوزير لاعبي الاتحاد، على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل الدفاع في الوقت المناسب ويبعد الكرة التي تصل إلى محمد الدوسري، الذي يتوغل بالكرة إلى داخل المنطقة ويسدد الكرة بطريقة رائعة في مرمى العميد.

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