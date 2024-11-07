بسبب التيفو السياسي .. باريس سان جيرمان يرد ببيان رسمي عاجل لتفادي "العقوبة الفرنسية"

ماذا حدث؟

أثار رابطة مشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي، المعروفة بـ"ألتراس CUP"، جدلًا عالميًا بعد رفع تيفو لدعم فلسطين، في مدرجات حديقة الأمراء، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزًا على باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام زاير أيمري لأصحاب الأرض في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل مولينا في الدقيقة 18، بينما وقع أنخيل كوريا على هدف الفوز في الدقيقة 90+3.

ونشرت إدارة باريس سان جيرمان، بيانًا رسميًا، للرد على لافتة (فلسطين حرة)، قائلة "يذكر النادي أن حديقة الأمراء كانت - ويجب أن تظل - مكانًا للتواصل بشأ الشغف المشترك لكرة القدم، وتعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في ملعبها".

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وفي هذا السياق، ذكرت شبكة RMS Sport أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، أدان نادي باريس سان جيرمان، بعد التيفو الذي نشره الألتراس في مدرجات ملعب الأمراء، أن هذه الرسالة ما كان ينبغي عرضها، كما يدرس فرض عقوبات حال تكرار المخالفات.

وتحدث ريتيلو بشأن ذلك التيفو، قائلًا إن هذه الرسائل محظورة أيضًا بموجب لوائح الدوري واليويفا، كما يشير الاتحاد الأوروبي بأنه يمنع متعًا باتًا الترويج أو الإعلان، بأي وسيلة كانت، عن رسائل سياسية أو أي عمل سياسي آخر داخل الملعب أو في المنطقة المجاورة مباشرة، قبل وأثناء وبعد المباراة، مضيفًا أنه في حال تكرار الأمر، فسيتعين على وزارة الداخلية التفكير في حظر التيفو للأندية التي لا تطبق القواعد.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس والعشرين في مرحلة الدوري، بعد انقضاء الجولة الرابعة، علمًا بأن كل فريق يخوض 8 مباريات أمام 8 أندية مختلفة خلال مرحلة الدوري، وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تتأهل المراكز من (9-24) للعب مرحلة إقصائية "ذهاب وإياب"، لاختيار الـ8 فرق الأخرى المكملة للدور ثمن النهائي، فيما تودع المراكز (25-36) البطولة.