التوتر يسيطر على الكلاسيكو .. لابورتا يرفض إقامة العشاء وبيريز خائف من السفر!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاجتماع المعتاد قبل مباريات الكلاسيكو والغداء التقليدي بين رئيس برشلونة ورئيس ريال مدريد لن يتم هذه المرة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن مجلس إدارة جوان لابورتا غير مستعد لاستضافة نظيره في ريال مدريد بعد تصاعد الأحداث مؤخرًا.
ولن تكون تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها كسر هذا التقليد، بعد أن تم إلغاء العشاء في مباراة كلاسيكو الدوري الأخيرة التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين لهدف.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة غاضبة للغاية من طريقة تعامل ريال مدريد مع قضية نيجريرا التي تم اتهام النادي الكتالوني فيها بتقديم رشوى من أجل استمالة الحكام.
جدير بالذكر أن بيريز كان قد رفض السفر إلى كتالونيا في مباراة مارس الماضي خوفًا من الاستقبال العدائي من جماهير النادي الكتالوني.
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