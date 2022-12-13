التلميذ أصبح أستاذًا .. الركراكي تعلم "سر خلطة" كأس العالم من أرتيتا

الأستاذ نجح وكذلك التلميذ

عندما يتحول التلميذ إلى معلم! هذه هي المقولة الأكثر تعبيرًا عن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، وتجربته مع الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال.

المغرب تعيش تجربة استثنائية في كأس العالم قطر 2022، بتأهلها إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة فرنسا بعد عبور كل من إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 ودور الـ8.

العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورة للركراكي، خلال تواجده في ندوة تعليمية مع أرتيتا منذ ما يقرب من عام.

وقامت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بتأكيد هذه المعلومة، لتشير إلى أن المدرب المغربي حضر هذه الندوة بالفعل التي أشرف عليها أرتيتا لشرح فلسفته التدريبية.

واستخدم مدرب آرسنال انتصاره على مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، كأحد أهم الأمثلة على توضيح أسلوبه مع النادي اللندني.

يذكر أن فلسفة المدرب الإسباني نجحت مع آرسنال هذا الموسم، بتصدر الفريق لجدول الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.