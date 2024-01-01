التفوق على رونالدو ليس كافيًا له .. بيلينجهام يكشف أحلامه في 2024!

لا حدود لطموحات بيلينجهام مع ريال مدريد...

منذ أن وصل جود بيلينجهام، إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وأصبح اللاعب الإنجليزي النجم الأول مع الفريق الملكي.

ونجح بيلينجهام حتى الآن في تسجيل 17 هدفًا خلال 21 مباراة، مع الميرينجي ليصنع لنفسه تاريخًا كبيرًا مع الميرينجي، بل وفي بعض الأحيان تفوق على كريستيانو رونالدو صاروخ ريال مدريد.

لم يسجل أي لاعب أهدافًا مع ريال مدريد، في أول 15 مباراة، أكثر من بيلينجهام والذي سجل 14 هدفًا، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، ودي ستيفانو أصحاب الـ 13 هدفًا.

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وقال بيلينجهام في تصريحات بالفيلم الوثائقي "عالم ريال مدريد" عن طموحاته في العام الجديد: "بالنسبة لعام 2024، أتمنى أن أحصل على الكثير من الألقاب، والأهداف ومساعدة الفريق في الفوز بالمباريات".

وأضاف: "يتطلب العمل في ريال مدريد مستوى معينًا من الجودة والعقلية، وتحمل المسؤولية، أحاول أن أعمل بكل جد كل يوم لأكون الأفضل، فهدف أي لاعب عند وصوله إلى ريال مدريد الفوز بكل شيء".

وعن ارتداء بيلينجهام، القميص رقم 5 والذي ارتداه من قبل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، مع ريال مدريد، قال: "أشعر بالفخر الكبير رقم قميصي، وبالعمل مع الجهاز الفني ووجود شعار ريال مدريد على القميص، أعتقد أنه يمكن تلخيص كل هذا في كلمة واحدة وهي "ممتاز" ليس لدي الكثير من اللاعبين فرصة اللعب لريال مدريد".