تقارير: حاتم بن عرفة يتلقى عروضًا من ألميريا وفريقين بالسعودية

هناك عقبة أمام الفريق الذي يرغب أمام التعاقد مع حاتم بن عرفة.

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن النجم الفرنسي حاتم بن عرفة، تلقى عرضين من المملكة العربية السعودية، من أجل الانتقال لأحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حاتم بن عرفة لا يرتبط بأي فريق خلال الوقت الحالي، حيث انتهى عقده مع ناديه رين الفرنسي، ولم يجدد عقده، ليبحث عن فريق آخر.

وأشار موقع "جيت فرينش فوتبول" الفرنسي، الناطق باللغة الإنجليزية، إلى أن حاتم بن عرفة تلقى عرضين سعوديين من الشباب وضمك، بالإضافة لعرض من ألميريا الإسباني.

فرص انتقال حاتم بن عرفة إلى الدوري السعودي صعبة للغاية، في ظل مطالباته المالية المرتفعة التي يطلبها، قد تكون الفرصة الأكبر لمصلحة ألميريا الإسباني.

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ولعب حاتم بن عرفة في أندية ليون ومارسيليا وباريس سان جيرمان ورين الفرنسيين، ونيوكاسل وهال سيتي بإنجلترا، كما لعب مع المنتخب الفرنسي في 15 مباراة.

اللاعب صاحب الـ32 عامًا، يمتلك الجنسية الفرنسية بجانب التونسية، ولكنه اختار تمثيل المنتخب الفرنسي.