التعاون والهلال: مباشر لحظة بلحظة

التعاون 0 × 1 الهلال

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شاهد الهدف الأول للهلال

36’ بطاقة صفراء من نصيب محمد أبو سبعان لسقوطه داخل المنطقة من أجل الحصول على ركلة جزاء

35’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

33’ شاهد لحظة إصطدام الكرة فى يد محمد البريك

🎥 لحظة رجوع الحكم لتقنية الفيديو "VAR" مع حالة الشك في لمسة يد على لاعب #الهلال محمد البريك.#التعاون_الهلال pic.twitter.com/hlioplsAMI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 27, 2020

32’ شاهد رأسية أحمد عسيري

31’ تمريرة خطيرة تصل إلى عبدالمجيد السواط داخل يسار المنطقة لكنه تباطئ فى تسديد الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للهلال بهدف دون رد

29’ ضغط قوي من لاعبي التعاون على دفاعات الهلال من اجل إدراك هدف التعادل

28’ ركنية للتعاون تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها أحمد عسيري ويسددها برأسية قوية لكنها اصطدمت فى القائم

27’ عرضية من فيصل درويش من الجهة اليمنى لكنها مرت اعلى المرمى

25’ انطلاقة من محمد كنو من خارج المنطقة ثم مررها تمريرة سيئة للغاية تصل سهلة إلى الحارس كاسيو

24’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى تلقاها مددالله العليان واستلمها بالصدر لكنها طالت ووصلت إلى الحارس كاسيو

23’ الحكم يشير باستمرار اللعب بعد التأكد من عدم وجود ركلة جزاء للتعاون

22’ الحكم يتجه نحو الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء بعد إصطادم الكرة فى يد محمد البريك

21’ تمريرة خطيرة من محمد السهلاوي لداخل يسار المنطقة إلى نيلدو الذي سددها اصطدمت فى البريك وكادت ان تسكن الشباك لكن ابعدها الحارس ببراعة

20’ الحكم يشير بإحتساب الهدف بعد التأكد من الفار من عدم وجود تسلل

18’ الحكم ينتظر قرار الفار للتأكد من صحة الهدف

الهدف جاء بعد انطلاقة من محمد كنو من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى أندري كارييلو الذي مررها له من جديد لينفرد كنو بالمرمى ليسددها فى جسد الحارس وترتد امام صالح الشهري الذي سددها من فوق جسد الحارس كاسيو دوس ليتبعها سالم الدوسري برأسية فى المرمى

16’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق سالم الدوسري

15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تنفيذ الخطأ بعرضية من نيلدو بيترولينا لداخل المنطقة تلقاها ريكاردو ماتشادو برأسية مرت اعلى المرمى

13’ خطأ لصالح التعاون فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من محمد البريك على نيلدو

12’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فهد الرشيدي لكن أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات

11’ تسديدة من فهد عائض الرشيدي من داخل يسار المنطقة لكنها تصل سهلة إلى الحارس عبدالله المعيوف

10’ بطاقة صفراء من نصيب جانج هيون سوو بعد تدخل قوي على نيلدو ببيترولينا

9’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

8’ تسديدة قوية من أندرييه كاريلو من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس كاسيو دوس أنجوس

7’ تنفيذ الركنية بعرضية من سلمان الفرج لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

6’ تمريرة طولية في إتجاه صالح الشهري على حدود المنطقة لكن تدخل معه أحمد عسيري وابعدها إلى ركنية

5’ بطاقة صفراء أولى من نصيب فيصل درويش بعد تدخل قوي على سالم الدوسري

4’ بداية حذرة من كلا الفريقين ومحاولة فرض السيطرة على منتصف الميدان

3’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح العاون بعد تدخل قوي من سالم الدوسري على محمد السهلاوي

2’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / محمد الواكد / علي آل بليهي / أمير كردي / ناصر عيسى الدوسري / نواف العابد / سيباستيان جيوفينكو / عمر خربين / بافيتيمبي جوميس

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "التعاون" ضمن لقاءات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#التعاون_الهلال #الهلال 💙 pic.twitter.com/irUvJDW58o — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 27, 2020

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / محمد جحفلي / مدالله العليان / محمد كنو / سلمان الفرج / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / صالح الشهري

البدلاء / حسين شيعان / فهد رشيد الحمد / حسن كادش / ساندرو مانويل / ناصر الدعجاني / ذعار العتيبي / لياندري تاوامبا / سميحان النابت / هيلدون ألميدا

التعاون: يبدأ المدرب فيتور كامبيلوس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من كاسيو دوس أنجوس / أحمد عسيري / طلال العبسي / ريكاردو ماتشادو / فيصل درويش / نيلدو بيترولينا / محمد أبو سبعان / سيدريك أميسي / فهد عائض الرشيدي / عبدالمجيد السواط / محمد السهلاوي

تشكيل الفريقين:

الجدير بالذكر أن المباراة بين الطرفين دائماً ما يكون بها الكثير من الأندية خاصة مع الخبرات الكبيرة التي اكتسبها فريق التعاون من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الهلال السعودي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني بينما التعاون يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الخامس.

وتعد المباراة قوية بين الطرفين في ظل المنافسة في معظم مراكز الدوري هذا الموسم فالهلال لديه غريم صعب للغاية وهو نادي النصر الذي يسعى بقوة لخطف القمة، بينما التعاون يرغب في الدخول إلى المربع الذهبي ويزيد الخناق أكثر على فريق الرائد

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال أمام التعاون في الجولة الواحد والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./