180 مليون ريال فارق القيمة السوقية بين النصر والتعاون قبل مواجهة السوبر السعودي

التعاون يواجه النصر مساء اليوم في كأس السوبر السعودي

ينطلق في الثامنة والربع من مساء اليوم السبت لقاء السوبر السعودي الذي سيجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

وسيقود النصر مدربه البرتغالي روي فيتوريا، فيما سيتولى مهمة تدريب التعاون خلال اللقاء المدرب السعودي عبد الله عسيري الذي عُين مؤقتًا بعد إقالة باولو سيرجيو عقب الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

ما هي نقاط قوة وضعف النصر قبل مواجهة التعاون في السوبر السعودي؟

الأرقام والإحصائيات الخاصة باللقاء لا تنتهي، وإحداها يتعلق بالقيمة السوقية للفريقين والتي وصلت إلى 306 ملايين ريال سعودي حسب موقع ترانسفيرماركت المختص بتلك الأرقام.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي النصر 243 مليون ريال سعودي فيما لا تتجاوز الـ63 مليون ريال سعودي بالنسبة للتعاون، أي أن العالمي يتفوق بفارق 180 مليون ريال.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.