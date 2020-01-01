تاوامبا: إقالة سيرجيو لن تؤثر على التعاون أمام النصر في السوبر السعودي

التعاون يواجه النصر مساء اليوم في كأس السوبر السعودي

قال لياندر تاوامبا مهاجم التعاون أن إقالة المدرب السابق باولو سيرجيو لن تؤثر على حظوظهم في مباراة السوبر السعودي أمام النصر، والتي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان نادي سكري القصيم قد أعلن إقالة مدربه باولو سيرجيو بعد الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد.

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وقد عينت الإدارة المدرب السعودي عبد الله عسيري بصورة مؤقتة حتى التعاقد مع المدرب الأجنبي المنشود، وسيقود المدرب مباراة الليلة أمام النصر.

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن المهاجم الكاميروني قوله "تدربنا بشكل جيد طوال الأيام الماضية وسعينا نحن اللاعبين إلى تطبيق كل ما هو مطلوب، ونطمح إلى تقديم المستوى الفني المأمول الذي سيساعدنا في نهاية المطاف على حسم النتيجة لمصلحتنا".

"حضرنا من أجل الصراع على نيل الكأس وليس من أجل اللعب فقط. ندرك تمامًا قوة منافسنا، وهذا لا يقلل من إمكانياتنا كلاعبين في التعاون قادرين على العطاء والمنافسة بشكل قوي".

وستنطلق مباراة الليلة بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية.

وسيبحث الفريقان عن الفوز بكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخهما، إذ سبق أن خسر النصر اللقب مرتين أمام الشباب والهلال، فيما يُشارك التعاون في تلك المباراة للمرة الأولى في تاريخه.