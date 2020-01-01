رسميًا .. تغريم التعاون 30 ألف ريال في قضية الاتحاد والسواط

لجنة الانضباط والأخلاق تقبل شكوى العميد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عقوبات ضد نادي التعاون، على أثر الأزمة التي نشبت بينه وبين نادي الاتحاد في قضية اللاعب عبد المجيد السواط.

سكري القصيم كان قد أصدر بيانًا ناريًا هاجم فيه إدارة النادي الجداوي برئاسة أنمار الحائلي، على خلفية انضمام اللاعب إلى صفوف الأخير، في حين يؤكد مسؤولو التعاون تفعيلهم لبند أحقية تمديد عقد السواط لموسم آخر، مما يعني قضائه لموسم 2020-2021 في صفوف السكري، وهو ما رفضه اللاعب. (طالع التفاصيل)

وقدم نادي الاتحاد شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط، على خلفية هذا البيان، لتقرر اللجنة اليوم، اعتبار ما جاء في البيان إساءة إعلامية للعميد.

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عقوبة لجنة الانضباط ضمت إلزام التعاون بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لصالح اتحاد الكرة، بخلاف 10 آلاف ريال رسوم الشكوى، التي تم إعادتها للعميد.

وأوضحت اللجنة في قرارها أنها عقوبات غير قابلة للاستئناف وفقًا للائحة.

يذكر اللاعب كان قد وقع للعميد في يناير الماضي، عقود انتقاله له في الصيف الجاري بعد دخوله الفترة الحرة، إلا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر مد عقود كافة اللاعبين مع أنديتهم حتى سبتمبر المقبل، تعويضًا لتوقف كورونا الاضطراري، مع منع أي لاعب يرفض التمديد من التدريب مع أي فريق آخر حتى نهاية الموسم.

السواط امتنع عن تدريبات نادي التعاون، لينضم في الشهر الماضي، إلى معسكر النمور، قبل أن تقرر لجنة الانضباط إلزام اللاعب بالعودة إلى التعاون حتى نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

لكن مؤخرًا وقبل أيام، وافقت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركة السواط في تدريبات الاتحاد بصورة طبيعية.