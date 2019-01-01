التعاون يقيل مدربه قبل مواجهة النصر في السوبر السعودي

قبل أيام قليلة من مواجهة النصر في السوبر السعودي، التعاون يقيل مدربه.

قررت إدارة نادي التعاون، إقالة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو، المدير الفني للفريق، قبل أيام من مباراة كأس السوبر السعودي أمام النصر.

النصر "بطل الدوري"، سيواجه التعاون "بطل كأس الملك"، في مباراة كأس السوبر السعودي، مساء يوم 4 يناير المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن التعاون قررت إقالة باولو سيرجيو من تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها أمام الاتفاق.

وتبحث إدارة نادي التعاون، عن مدير فني جديد يقود الفريق، قبل مباراة النصر في كأس السوبر السعودي.

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وتولى باولو سيرجيو تدريب التعاون، خلفًا لمواطنه بيدرو مانويل، الذي رحل بعد موسم ناجح مع التعاون، وذلك بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي.

مانويل رحل عن التعاون، ليتولى مهمة تدريب فريق ألميريا الإسباني، قبل إقالته، ليتم تعيين الإسباني جوتي بدلًا منه.

ويحتل التعاون المركز السادس برصيد 22 نقطة، حصدها من 7 انتصارات وتعادل وحيد، و5 خسارات في الدوري السعودي.