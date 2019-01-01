التعادل السلبي يحسم مواجهة الفتح وأحد في الدوري السعودي

مواجهات قوية في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل الفتح أمام نظيره أحد، سلبيًا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الأمير محمد بن عبدالعزيز".

وتوقفت انتصارات الفتح عند مواجهة أحد، حيث كان قد حقق الفوز في أخر 3 مباريات بالدوري السعودي على الشباب والفيحاء والأهلي بالترتيب.

ولم يفلح لاعبي الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي بينهما، ويفشل كلًا منهم في خطف الثلاثة نقاط.

وشهدت المباراة إشهار 8 بطاقات صفراء للفريقين بالتساوي بينهما، حيث حصل جمعان الدوسري على طرد بعد حصوله على بطافتين صفراويتين.

وأصبح رصيد الفتح 32 نقطة في المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، بينما ارتفع رصيد أحد إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.