التضحية مطلوبة .. كارثة تنتظر برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو!

تشافي هيرنانديز في ورطة

يستعد برشلونة لخوض مواجهة هامة مساء اليوم، السبت، في إطار جولة جديدة من الدوري الإسباني، وسط حالة من الحذر لدى المدرب تشافي هيرنانديز.

برشلونة سيفتقد لخدمات الثلاثي إينيجو مارتينيز، جواو كانسيلو، روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف، وهو ما يعني مشاركتهم بشكل طبيعي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 21 أبريل الجاري.

ولكن صحيفة "سبورت" سلطت الضوء على الخسائر التي قد يتكبدها برشلونة أمام قادش، وستؤثر عليه بصورة واضحة في الكلاسيكو المٌقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

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وقالت إنه سيتعين على ثلاثة من لاعبي برشلونة الانتباه جيدًا أمام قادش، لأنهم لو تلقوا البطاقة الصفراء سيكون مصيرهم الإيقاف أمام ريال مدريد.

اللاعب الأهم هو إلكاي جوندوجان، الذي شارك في جميع المباريات هذا الموسم، ويعتبر من أهم العناصر بالفريق الكتالوني، لذلك قد يتجه تشافي لإراحته قبل موقعة باريس سان جيرمان القادمة بدوري أبطال أوروبا، ولتجنب تعرضه للإيقاف في الكلاسيكو.

العنصر الآخر هو أندرياس كريستنسن، ويعتبر أكثر عرضه للحصول على بطاقة صفراء لأنه سيعود لمركزه الطبيعي كقلب دفاع، لذلك قد يفكر تشافي في عدم إشراكه هو الآخر.

وأما اللاعب الثالث فهو أوريول روميو، حيث لا يحمل نفس أهمية كريستنسن وجوندوجان لأنه يتواجد كبديل في العموم، ولن يؤثر غيابه على الفريق بشكل كبير.

وعلى الجانب الآخر لا يواجه أي لاعب من ريال مدريد خطورة الغياب عن الكلاسيكو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليدخل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مباراة الليلة أمام ريال مايوركا بكل أريحية.