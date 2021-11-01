التضارب يغلف الموقف.. غموض حول استمرار هازارد في ريال مدريد

قرر البلجيكي إيدين هازارد عدم الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فتح الباب أمام اللاعبين الراغبين في المغادرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة إلتشي في الدوري الإسباني، لكن يبدو أن خيار الرحيل ليس في رأس هازارد الآن.

التقارير في إنجلترا تؤكد أن نادي نيوكاسل مهتم بالحصول على خدمات هازارد في يناير المقبل، بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي، لكن لم يحدث أي اتصال رسمي، واللاعب غير مهتم بهذا المشروع في الوقت الحالي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن هدف هازارد الوحيد حاليًا هو اللعب والتألق مع ريال مدريد، لكن البلجيكي يعرف أنه لا خيار أمامه سوى التحلي بالصبر والعمل باستمرار.

ما هي المعوقات أمام تألق هازارد مع ريال مدريد؟

علاقة هازارد مع كارلو أنشيلوتي ليست سيئة، على الرغم من حقيقة أن المدرب الإيطالي لا يمنح البلجيكي الدولي الدقائق التي توقعها.

ريال مدريد يلعب بطريقة 4-3-3، وهي المفضلة لدى هازارد الذي يحب اللعب على الجانب الهجومي الأيسر، لكن تألق فينيسيوس جونيور وانفجاره في الموسم الحالي يجعل من المستحيل المساس به حاليًا.

وعلى الجانب الأيمن، فإن هازارد لا يقدم أفضل أداء له، ويميل دائمًا إلى قلب الملعب، كما أن أنشيلوتي يفضل إشراك رودريجو وماركو أسينسيو في ذلك المركز.

أنشيلوتي حاول بالفعل استيعاب هازارد ودمجه في الفريق، وخلال العديد من المباريات حاول خلق مكان له من خلال تغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2 على أن يتحرك البلجيكي خلف المهاجمين في موقعه المثالي، وهي طريقة لم تنجح أيضًا.

ما هو هدف هازارد مع ريال مدريد؟

هازارد غير سعيد بموقفه في ريال مدريد، أعلى صفقة في تاريخ النادي الملكي لم تتألق بعد بسبب الإصابات على مدار موسمين، ثم افتقاره إلى الاستمرارية.

هازارد عندما يضطر إلى اللعب يعرف أنه لا يلبي التوقعات، لكنه يريد تغيير ذلك، وإعادة جزء من الاستثمار الكبير الذي قدمه له ريال مدريد.

وحتى الآن فإن أرقام هازارد مع ريال مدريد هزيلة للغاية، لكن اللاعب يعتقد أنه يحتاج إلى لحظة واحدة فقط من النجومية لتغيير حظه.

ويأمل هازارد أن يشارك بشكل أساسي في مباراة شاختار المقبلة في دوري أبطال أوروبا، مع إصابة رودريجو وابتعاد ماركو أسينسيو عن مستواه.

ما هي خطة ريال مدريد مع هازارد؟

في أروقة ريال مدريد، هناك شبه يقين بأن التوقيع مع هازارد أصبح عملية فاشلة، وتعلم الإدارة أنها لن تحصل منه على مستوى التألق الذي قدمه في تشيلسي.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن ريال مدريد سيبحث عن أفضل طريقة ممكنة لخروج اللاعب.

الفكرة التي يمتلكها ريال مدريد، الذي يريد استرداد جزء من الاستثمار الذي قام به، هي ألا يتخلى عن هازارد في الشتاء.

إدارة النادي لا ترغب في إضعاف القائمة التي تعاني بالفعل من إصابات عديدة، لذلك فالفكرة هي الصمود مع هازارد حتى النهاية، وعلى ما يبدو فإن اللاعب والنادي يتفقان على ذلك.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن عملية خروج البلجيكي ستكون في الصيف، حيث يحتاج هازارد إلى فريق يلعب فيه بشكل منتظم خلال منافسات موسم 2022-2023، الذي يشهد إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر من العام المقبل.

ويحتاج هازارد إلى المشاركة بشكل منتظم خلال النصف الأول من الموسم المقبل إذا أراد أن يلعب مع منتخب بلجيكا في المونديال بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر يبدو مستبعدًا في ريال مدريد.

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