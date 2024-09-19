تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الجولة الرابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يسعى الاهلي لمواصلة الفوز ومطاردة الهلال والاتحاد والاتفاق متصدري ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يلتقي بضمك لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.

رجال المدرب ماتياس يايسله جمعوا 4 نقاط من أصل 9 متاحة في أول 3 مباريات، بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى والهزيمة في ثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 20 سبتمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي وضمك على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأهلي - ضمك الجمعة 20 سبتمبر 2024،

18:55 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD الجوهرة المشعة حاتم بطيشة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4