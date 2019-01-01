التشكيل المتوقع للأهلي والنصر - من يعوض غيابات الفريقين

قبل مباراة اليوم الهامة يدخل كل فريق المباراة بغيابات في فريقه، حيث يبرز أسماء 4 لاعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهة خاصة بين فريقي الأهلي والنصر في قمة مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم الهامة يدخل كل فريق المباراة بغيابات في فريقه، حيث يبرز أسماء 4 لاعبين، يبدو أن غيابهم سيكون مؤثراً على فرقهم.

الأهلي يغيب عنه المدافع بابلو دياز بسبب (تراكم البطاقات) ولاعب المحور المصاب جوزيف دي سوزا.

ويغيب عن قائمة النصر الثنائي سلطان الغنام الموقوف بقرار انضباطي والجناح النيجيري أحمد موسى لعدم جاهزيته البدنية.

التركي شاكير يقود مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

ومن المنتظر أن يظهر اللاعب البرازيلي مايكون في قائمة الفريق النصراوي لأول مرة منذ تعاقد النصر معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الأهلي والنصر 🔥



هل تتكرر أحد هذه النتائج الليلة؟ 🤔 pic.twitter.com/JkbtZz9M3h — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 12, 2019

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كما يلي :

تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : سعيد المولد - عبدالباسط هندي - محمد آل فتيل - محمد عبدالشافي

خط الدفاع : تيسير الجاسم - حسين المقهوي - كلاوديو بايزا - نيكولاي ستانسيو

خط الهجوم : دجانيني تافاريس - عمر السومة

تشكيل النصر :

حراسة المرمى : براد جونز

خط الدفاع : عوض خميس - برونو أوفيني - مايكون - حمد آل منصور

خط الوسط : إبراهيم غالب - ماثيو بيتروس

خط الوسط الهجومي : يحيى الشهري - جوليانو دي باولا - نور الدين مرابط

خط الهجوم : عبدالرزاق حمدالله