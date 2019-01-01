التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري

11:14 ص 18‏/1‏/2019

يواجه المدير الفني الأوروجوائي مارتن لاسارتي موقفاً صعباً حيث لا يوجد أي مهاجم في قائمة الفريق