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التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة بيراميدز

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الأهلي يدخل المباراة تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى للمرة الأولى بشكل رسمي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يحل النادي الأهلي ضيفاً على نظيره بيراميدز، فى أول مواجهة بينهما تاريخياً عقب تعديل اسم الثاني، وذلك ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

الأهلي يدخل المباراة تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى للمرة الأولى بشكل رسمي، مدعماً بالصفقات الجديدة رمضان صبحى ومحمد محمود، فيما تبدو فرص وجود الثنائي محمود وحيد وجيرالدو صعبة.

ونستعرض لكم فيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم :

اختيارات المحررين

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، محمد هاني، كريم وليد

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد

خط الوسط الهجومي : رمضان صبحي، ناصر ماهر، أحمد الشيخ

المهاجم: وليد أزارو

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