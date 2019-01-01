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دوري أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي

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يلتقي الأهلي فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت المقرر لها التاسعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية

تنتظر جماهير النادي الأهلي المصري تشكيل الفريق في مباراة اليوم بدوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي الفريق أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي في بداية دور المجموعات.

ويلتقي الأهلي فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت المقرر لها التاسعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر عودة مروان محسن مهاجم الفريق لقيادة الهجوم، عقب غيابه عن مباراة سموحة، الثلاثاء الماضي للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث، والتي انتهت للمارد الأحمر، بهدف دون رد بمؤجلات الدوري الممتاز.

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ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم كما يلي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن

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