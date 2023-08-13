الرقم القياسي يتوقف! .. محمد صلاح يبدأ بأسوأ طريقة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

النجم المصري كاد يسجل في الجولة الافتتاحية من جديد.

فشل النجم المصري محمد صلاح في التسجيل في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ انتقاله إلى ليفربول، ليتوقف الرقم القياسي الخاص به عند ست مباريات افتتاحية على التوالي.

لاعب تشيلسي السابق سجل في مرمى البلوز وكاد يمدد رقمه الخاص الذي كان سجله الموسم الماضي، حيث كان أول من يسجل في الجولة الافتتاحية لستة مواسم متتالية، لكن في النهاية ألغي الهدف بداعي التسلل.

بالإضافة إلى هذا لم ينجح محمد صلاح في كسر أرقام النجوم الكبار ألان شيرار وواين روني وفرانك لامبارد التي سجلوها في مسيرتهم كأكبر عدد أهداف في الجولة الافتتاحية، حيث امتلك كل منهم ثمانية أهداف، لكن أمامه فرصة في المواسم المقبلة لفعل ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت نفسه وصل محمد صلاح للمساهمة رقم 12 له في مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بصناعته للهدف الوحيد لليفربول في اللقاء، بواقع ثمانية أهداف سجلها وأربعة صنعها.



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جدير بالذكر أن صلاح كان قد أنهى الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي في المركز الرابع في جدول الهدافين، برصيد 19 هدفًا.