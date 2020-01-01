التزامًا بتعليمات مرتضى منصور .. لاعبو الزمالك يجبرون الحكم على خلع خاتم سليمان

بعد تحذير رئيس نادي الزمالك، لاعبو الفريق الأبيض يتأكدون من خاتم سليمان.

حرص لاعبو نادي الزمالك، على التأكد من عدم ارتداء وليد سليمان لاعب النادي الأهلي لـ"خاتم" قبل بداية الشوط الثاني من مباراة القمة رقم 120 التي تجمع بين الفريقين على استاد القاهرة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أصدر تعليمات للاعبيه قبل مباراة القمة، بضرورة التأكد من عدم ارتداء وليد سليمان لاعب الأهلي "خاتم"، وفي حالة ثبوت ذلك عليهم بعدم خوض المباراة والانسحاب منها.

وشارك وليد سليمان بديلًا مع بداية الشوط الثاني في مباراة القمة، وتوجه أحد لاعبي الزمالك إلى الحكم الكرواتي إيفان بيبك، الذي يدير المباراة، وطلب منه التأكد من عدم ارتداء لاعب الأهلي الخاتم.

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وبالفعل استجاب الحكم لطلب لاعب الزمالك، وتوجه إلى وليد سليمان وتأكد من عدم ارتداءه للخاتم في يده، ليبدأ الشوط الثاني بشكل طبيعي.

ويتقدم الزمالك على الأهلي بهدف دون رد، أحرزه أحمد السيد زيزو بالدقيقة 13 من زمن المباراة، باللقاء الذي يجمع بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.