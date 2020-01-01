الترجي يشكو النصر للمحكمة الرياضية بسبب فرجاني ساسي

اللاعب التونسي يلعب مع الزمالك حاليًا

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لنادي النصر السعودي ، إذ بعد مشكلة مهاجمه عبد الرزاق حمدالله الأخيرة وإيقافه من المدرب روي فيتوريا، وخسارة الأمس أمام الفيصلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن شكوى تقدم بها نادي الترجي التونسي ضد العالمي.

الجزيرة أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الأحد 8 مارس أن إدارة الترجي تقدمت بشكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد النصر للمطالبة بحقوقها المتبقية من قيمة انتقال اللاعب التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف النصر.

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النصر كان قد ضم فرجاني ساسي من الترجي خلال يناير 2018 مقابل 2 مليون يورو، لكنه لم يستمر معه سوى حتى نهاية الموسم قبل أن يشد الرحال إلى الزمالك المصري في صفقة لم يُعلن عن قيمتها المالية.

ولم يلعب النجم التونسي مع النصر سوى 9 مباريات، 8 منها في الدوري السعودي وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز خلالهما هدفين ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.

ويتألق صاحب الـ27 عامًا مع الزمالك منذ ارتدى قميصه بتمويل من المستشار السعودي تركي آل الشيخ، إذ نجح في قيادة الفريق الأبيض للفوز بكأس مصر والسوبر المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.