تشافي: لا يمكن أن نقبل بهذا السد وغاضب من اللاعبين

المدير الفني الإسباني غاضب كثيرًا من روح لاعبيه وشخصية فريقه التي لم تظهر أمام الترجي

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، عن غضبه الشديد من لاعبي فريقه بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي، موضحًا استيائه من الروح التي ظهروا عليها.

باب سويقة هزم الزعيم بسداسية مقابل هدفين، على استاد خليفة الدولي، ليحتل المركز الخامس في كأس العالم للأندية قطر 2019. (طالع تقرير المباراة)

اللقاء شهد تعرض ظهير الزعيم للطرد في الدقيقة 25، بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وهي في طريقها إلى المرمى، ليشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر في وجهه بعد الرجوع لتقنية الفيديو واحتسب ضربة جزاء لصالح فريق الدم والذهب.

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "أظن أننا لم ننافس بصورة جيدة، في أول 20 دقيقة لم يكن من الجيد أن نتقبل مثل هذه الفرص، غاضب من اللاعبين بطبيعة الحال، لأننا لم يجب أن نظهر بهذه الروح والصورة، بعدما ظهرنا بصورة جيدة في المباراة الأولى والثانية".

وأضاف: "هذا ليس السد الذي يمكن أن نتقبله، لكن الطرد غير الأمور، وفي الشوط الثاني لم نظهر أي شخصية أو التزام، وفي أول 30 دقيقة لم يكن ما قدمناه مقبولًا على الإطلاق".

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يذكر أن الفوز منح بطل أفريقيا المركز الخامس على العالم، بجانب انتعاش خزينته بمليون ونصف دولار، أما الزعيم فيأتي في المركز السادس والأخير بالبطولة ويحصل على مليون دولار.

وقبل لقاء اليوم، كان الترجي قد استهل مشواره في المونديال بالهزيمة أمام الهلال السعودي بهدف وحيد، في لقاء ربع النهائي.

أما السد فقد فاز أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ثم تلقى الهزيمة بربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي بثلاثية مقابل هدفين.