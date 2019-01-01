رئيس الرجاء: مستقبل كارتيرون غير مرتبط بنتيجة السوبر

الرئيس يتحدث عن المباراة والمدرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جواد الزيات رئيس الرجاء البيضاوي المغربي أن مستقبل المدرب باتريس كارتيرون غير مرتبط بنتيجة مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي، والتي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة القادم.

وكان الرجاء قد صدم جماهيره بالخروج من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما أثار الكثير من الشكوك حول مصير المدرب السابق للأهلي المصري، وأكد البعض أن الخسارة في الدوحة ستُطيح بالمدرب الفرنسي من منصبه.

خالد شمام يثق في حظوظ الترجي للفوز بكأس السوبر أمام الرجاء

الزيات نفى هذا الأمر بقوله لموقع كووورة "ليس صحيحًا، لا نريد أن نستبق الأحداث، سننتظر ما ستسفر عنه المواجهة أولًا، ولا نرغب في تبني موقف من الآن، غايتنا الحفاظ على استقرار الفريق وتوازنه".

أضاف "لا تفصلنا عن نهاية الموسم سوى فترة قليلة، ولا نريد استعجال الأمور، لأن التقييم النهائي للحصيلة ينبغي أن يكون بعد نهاية الدوري المغربي".

وأتم الرئيس مؤكدًا أن الفريق توجه لقطر بمعنويات مرتفعة ورغبه كبيرة في العودة باللقب ومصالحة الجماهير بعد الإخفاق الأفريقي.