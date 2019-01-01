رسميًا - الترجي التونسي يضم توقاي مدافع نصر حسين داي

الترجي يضم جزائريًا سادسًا في صفوفه.

أعلن نادي الترجي التونسي، عن التعاقد مع محمد أمين توقاي، مدافع فريق نصر حسين داي، لينضم لصفوف فريق الدم والذهب بداية من شهر يناير المقبل.

الترجي بقيادة المدرب التونسي معين شعباني، يسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

وأشارت تقارير صحفية تونسية إلى أن الترجي تعاقد مع محمد أمين توقاي صاحب الـ20 عامًا، لمدة 4 مواسم ونصف موسم، لينتهي عقده في صيف 2024.

وبذلك يصبح محمد أمين توقاي، هو اللاعب الجزائري السادس في صفوف الترجي التونسي خلال الوقت الحالي.

عرض سعودي لضم أنيس البدري في سوق الانتقالات الشتوي

نجاح تجربة الجزائري يوسف بلايلي مع الترجي، فتح الأبواب أمام فريق باب سويقة، من أجل التعاقد مع لاعبين أجانب آخرين.

وتعادل الترجي التونسي أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الترجي مؤخرًا على المركز الخامس في كأس العالم للأندية، بعد الفوز الكبير الذي حققه على السد القطري، بسداسية مقابل هدفين، في لقاء تحديد المركز الخامس.