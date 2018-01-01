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كأس العالم للأندية

الترجي التونسي يصل الإمارات ونفاذ تذاكر مباراته الأولى بمونديال الأندية

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وصلت فجر اليوم بعثة نادي الترجي إلى الإمارات، بتواجد معظم النجوم

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

نقلت أحدى الإذاعات التونسية تصريحات لطفي بن عامر قنصل تونس في الإمارات والتي أكد فيها نفاذ تذاكر المباراة الأولى للترجي الرياضي في بطولة كأس العالم الأندية.

إذاعة "موزايك" التونسية نقلت تصريحات بن عامر التي أكّد فيها أنّ مشاركة الترجي في المونديال سيكون لها تأثير جيّد وستسعد الجماهير القادمة من تونس لتشجيع فريقهم والتونسيين  المقيمين في دولة الإمارات على حدّ السواء.

ووصلت فجر اليوم بعثة نادي الترجي إلى الإمارات، بتواجد معظم النجوم، بما في ذلك غير المقيدين بالقائمة أمثال محمد علي اليعقوبي ومحمد وائل العربي.

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ومن المنتظر أن يخوض الترجي مرانه الأول بالإمارات، اليوم الثلاثاء، ويتوقع أن ينضم أيمن بن محمد للتدريبات الجماعية بعد أن تعذر عليه ذلك، طوال الأسابيع الأخيرة، بسبب الإصابة.

يذكر أن الترجي سيفتتح مشواره في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر بملاقاة الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين العين الإماراتي وتيم ويلينجنتون النيوزيلندي.

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