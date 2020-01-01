موعد مباراة الترجي واتحاد بن قردان في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الترجي ضد اتحاد بن قردان في الجولة الرابعة من الدوري التونسي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الترجي، لمواجهة اتحاد بن قردان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التونسي، على ملعب بن قردان.

يدخل الترجي المباراة، وعينه على النقاط الثلاث، للوصول إلى النقطة العاشرة ومواصلة المنافسة على قمة ترتيب الدوري التونسي، وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي له.

على الجانب الآخر، يلعب أصحاب الأرض المباراة، وهم في المركز السادس بعد تعادلين وفوز وحيد، ويريد بن قردان تعطيل الترجي، والتقدم إلى القمة.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الترجي ضد اتحاد بن قردان والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الترجي واتحاد بن قردان؟

موعد مباراة الترجي، اتحاد بن قردان هو يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، على ملعب بن قردان.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت تونس، 13:00 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الترجي واتحاد بن قردان؟

تقوم قناة الوطنية التونسية 2 بنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الترجي - اتحاد بن قردان الأحد27 ديسمبر 2020،

14:00 تونس ، 13:00 القاهرة الوطنية التونسية 2 ملعب بن قردان

ما هو تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الترجي واتحاد بن قردان؟

يمكن استقبال قناة الوطنية التونسية 2 الناقلة للمباراة، على قمر النايل سات، عبر التردد التالي: 10777، معدل ترميز: 27500، استقطاب قناة: أفقي.

ما التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة اتحاد بن قردان؟

سيعتمد معين الشعلالي، مدرب فريق باب سويقة على تشكيلته المعتادة وطريقة لعب 4/3/3، وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

بن شريفية

حمدي النقاز – الياس شتي – عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي.

فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي – عبد الرحمن مزيان.

حمدو الهوني – طه الخنيسي – علاء المرزوقي.