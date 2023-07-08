الترافيكو.. حيث تألق زلاتان إبراهيموفيتش وكارلوس فيلا في ديربي لوس أنجلوس المشحون

رحلة داخل ديربي الترافيكو المشحون بين طرفي مدينة لوس أنجلوس الصاخبة

كان المكسيكي كارلوس فيلا مفعمًا بالحماسة، حين تحدث عن "ديربي الترافيكو" بين لوس أنجلوس جالاكسي ولوس أنجلوس إف سي، حين قال في أبريل 2023 بعد فوزه بإلديربي للمرة الثالثة على التوالي: "إنه شعور رائع. أشعر أننا أظهرنا مرات عديدة أننا أفضل منهم، في المستقبل آمل أن نفوز أكثر هنا ونظهر في كل مرة نلعب فيها مع لوس أنجلوس جالاكسي أننا فريق هذه المدينة".

من الواضح أن فريق لوس أنجلوس جالاكسي أخذ ذلك على محمل شخصي، لأنهم بعد ذلك خرجوا وفازوا 2-0 عندما التقى الفريقان مرة أخرى في مايو من العام ذاته، حيث أثار ريكي بوتش حفيظة مشجعي لوس أنجلوس إف سي من خلال التهكم عليهم بأسلوب ليونيل ميسي، وقد ذهب جورجيو كيليني لاعب "إف سي" إلى حد وصف بوتش بـ "المهرج".

على الرغم من أنه تنافس جديد نسبيًا، إلا أن العداوات عميقة بالفعل ومستوى التنافسية ليس مزحة أبدًا، ولذلك يلقي "جول" نظرة على التنافس الشديد في كرة القدم في لوس أنجلوس، مستعرضًا كل ما تريد معرفته عن "ديربي الترافيكو".

لوس أنجلوس جالاكسي ضد لوس أنجلوس إف سي - الترافيكو

وُلد ديربي الترافيكو في عام 2018 عندما التقى الفريقان لأول مرة في التاريخ وتم بدء لعبة التنافسية على نحو مثير في أول مباراة بعدما تم تسجيل 7 أهداف كاملة.

كان لوس أنجلوس إف سي جديدًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم وقلب الاحتمالات من خلال التقدم 3-0 خارج أرضه، مع تألق كبير من المكسيكي كارلوس فيلا.

ومع ذلك، لم يستسلم جالاكسي أبدًا وسجل هدفين، قبل أن يقدم اللاعب الجديد زلاتان إبراهيموفيتش لحظة من السحر ليدرك التعادل، وهنا قال المعلق السويدي بعد أن سدد زلاتان الكرة من أكثر من 49 ياردة: "لقد تمت (زلتنة) لوس أنجلوس إف سي للتو" في إشارة إلى سيطرة زلاتان إبراهيموفيتش على مقاليد الأمور وتعرض الخصم لسحر السويدي.

وأضاف إبراهيموفيتش هدفًا ثانيًا حين قابل عرضية أشلي كول برأسية لتذهب غنائم أول "ترافيكو" على الإطلاق إلى لوس أنجلوس جالاكسي حيث فازوا 4-3.

منذ ذلك الحين، اتبعت المباريات بين المنافسين في لوس أنجلوس أنماطًا متشابهة، مع وفرة من الأهداف ودراما لا نهائية، بمتوسط 4.4 هدف في المباراة عبر أول 19 لقاء - وهو رقم لا يصدق، مما يدل على عدم وجود أي قيود أو معوقات تجعلنا نقول إن هذا ليس ديربي تنافسيًا على أعلى مستوى.

حتى مايو 2023، تمتع جالاكسي بعدد أكبر من الانتصارات بشكل طفيف، لكن المد تحول لصالح لوس أنجلوس إف سي في السنوات الأخيرة، وكل طرف يسعى لبسط سيطرته على المدينة.

لقد اقتنع المشجعون حقًا بثقافة التنافس، واستجابوا للشغف الذي يظهره اللاعبون في الملعب، عادة ما تكون العلاقة خارج الملعب قبل المباريات جيدة مع الهتافات والطعام والشراب، ولكن يمكنك أن تدرك في خضم المباراة كم أن التنافسية عميقة.

في الواقع، غالبًا ما يضايق مشجعو جالاكسي نظراءهم من مشجعي "الأسود والذهبي" بالإشارة إلى تاريخ نادي "شيفاس يو إس" المنتهي والذي يعد أصل نادي لوس أنجلوس إف سي، بينما يشير أنصار "إف سي" مازحين إلى جالاكسي باسم "كارسوم" نظرًا لموقع ملعبهم خارج مركز مدينة لوس أنجلوس.

مع تزايد تدفق النجوم أمثال إبراهيموفيتش وفيلا وكيليني وبوتش إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، يعد مستقبل "الترافيكو" بالتأكيد بأوقات أكثر إثارة.

لوس أنجلوس إف سي أم لوس أنجلوس جالاكسي.. من الأكثر نجاحًا؟

لقد كان لوس أنجلوس جالاسكي موجودًا لفترة أطول وبالتالي فقد حقق نجاحًا أكبر من لوس أنجلوس إف سي.

في الواقع، في بداية عام 2023، كان فريق لوس أنجلوس جالاكسي هو الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ الدوري الأمريكي، بعد أن فاز بخمسة كؤوس للدوري وأربعة دروع للمشجعين.

البطولة لوس أنجلوس جالاكسي لوس أنجلوس إف سي الدوري الأمريكي 5 1 درع المشجعين 4 2 كأس أمريكا المفتوحة 2 0 تصفيا المنطقة الغربية 9 1 المنطقة الغربية 8 2 دوري أبطال الكونكاكاف 1 0

أهم أساطير الترافيكو

Getty Images

بالطبع ، يعد زلاتان إبراهيموفيتش أحد أكبر الأساطير الذين ظهروا في تاريخ "الترافيكو" وقد سجل المهاجم الأيقوني تسعة أهداف في المباريات الثنائية، لكن هذا يجعله ثاني أفضل هداف في هذا السياق.

الهداف التاريخي للترافيكو هو كارلوس فيلا، الذي هز الشباك 12 مرة في اللقاءات بين الخصمين.

كما تألق في الترافيكو أمثال الأرجنتيني الدولي كريستيان بافون ولاعب أوروجواي دييجو روسي ، وكذلك خافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز وديان جوفيليتش وسيباستيان ليليتجيت.

لماذا سمي الديربي بـ"الترافيكو"؟

يطلق على المباريات بين لوس أنجلوس إف سي ولوس أنجلوس جالاكسي اسم "الترافيكو".

المصطلح مستوحى عن الاسم الأكثر شيوعًا لأي ديربي في كرة القدم ، الكلاسيكو، أيضًا يعبر عن الازدحام المروري الذي يعتبر مرادفًا للوس أنجلوس.

اقرأ المزيد عن سر تسمية ديربي لوس أنجلوس بهذا الاسم..

أين يُلعب الترافيكو؟

Getty/GOAL composite

يتم لعب تلك المباراة القوية بين لوس أنجلوس إف سي ولوس أنجلوس جالاكسي بشكل عام في ملعبي Dignity Health Sports Park، وهو موطن جالاكسي أو ملعب BMO ، وهو ملعب لوس أنجلوس إف سي.

كما تم اختيار Rose Bowl الأيقوني الذي تبلغ سعته 92000 شخص في باسادينا لاستضافة "الترافيكو" في 4 يوليو 2023.

يمكنك رؤية موقعي الملعبين في الخرائط أدناه.

Dignity Health Sports Park

السعة 27,000 عام الإنشاء 2003

BMO Stadium

السعة 22,000 عام الإنشاء 2018

أين تقيم في لوس أنجلوس من أجل مشاهدة الترافيكو؟

تمتلئ لوس أنجلوس بأماكن الإقامة لأي شخص يسافر إلى المدينة من أجل "الترافيكو" أو في الواقع أي حدث.

إذا كنت ذاهبًا لمباراة في Dignity Health Sports Park، فقد ترغب في العثور على مكان إقامة بالقرب من كارسون، في حين أن المكان في Exposition Park سيكون مثاليًا إذا كنت ذاهبًا إلى ملعب BMO.

يمكنك رؤية مجموعة من الفنادق والشقق وأماكن الإقامة في لوس أنجلوس عبر الخريطة أدناه.