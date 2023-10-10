بين التذوق من "طبق تركي الذهبي" والذي يعرف كيف يأكل بيده .. النصر أكبر من "طقطقات" بوليفارد هول

3 سنوات من الصراع بين الهلال والنصر للفوز بحقوق الملاعب!

SHAHID

تعيش جماهير نادي الهلال السعودي، أجواءً من الاحتفالات حاليًا؛ بعد العثور على ملعب للفريق الأول لكرة القدم أخيرًا، عقب 3 سنواتٍ من المعاناة.

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الهلال حصل على حقوق ملعب "بوليفارد هول"، مقابل 40 مليون ريال سعودي سنويًا، يتكفل الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف النادي الذهبي، بمبلغ 25 مليونًا منها.

وسيتم إطلاق اسم "Kingdom Arena" على ملعب "بوليفارد هول"؛ حيث سيستضيف مباريات الزعيم، بداية من شهر يناير 2024، مع فترة سماح 6 أشهر، على أن يُفعل العقد رسميًا، في صيف نفس العام.

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وكان الهلال يخوض مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود، في الفترة من 2017 إلى 2020، تحت اسم "محيط الرعب"، قبل أن يخطفه الغريم الأزلي النصر؛ ليجد الفريق الأزرق نفسه، مضطرًا للتنقل بين استادي الملك فهد الدولي و"الملز".

ومع الإصلاحات التي تحدث في ملعبي الملك فهد الدولي و"الملز" باستمرار، كان الهلال يُعاني في العثور على مكان يخوض فيه مبارياته؛ سواء في دوري روشن السعودي للمحترفين، أو المسابقات الخارجية؛ وهو ما جعله محط سخرية من عشاق النصر.

لكن بعد الحصول على حقوق "بوليفارد هول".. بدأت الجماهير الهلالية تنتقم من عشاق النصر بـ"السخرية والطقطقة"، مستغلين المميزات التي يتمتع بها ملعبهم الجديد؛ وخاصة أنه مكيف، عكس استاد جامعة الملك سعود، الذي يخوض عليه العالمي، مبارياته.

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صراع الهلال والنصر للفوز بـ"حقوق الملاعب"

ويعود الفضل في عثور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على ملعب جديد يخوض عليه مبارياته، إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهئية العامة للترفيه.

ملعب "بوليفارد هول" الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، تم تركيبه في 60 يومًا فقط؛ من أجل استضافة مباريات وفعاليات "موسم الرياض"، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه السعودية، في كل عام.

ووافق آل الشيخ، على التنازل عن "بوليفارد هول" إلى الهلال، حيث أعطاه الأولوية على جميع الأندية السعودية الأخرى؛ لمساعدته في حل أزمة الملعب، وبسبب شعبية هذا الفريق الكبيرة، والتي ستساهم في الترويج أكثر للاستاد؛ مثلما صرح معالي المستشار نفسه.

وطريقة حصول الهلال على ملعبه الجديد، تختلف كثيرًا على الأسلوب الذي ابتعه نادي النصر، لـ"خطف" استاد جامعة الملك سعود، من الزعيم.

النصر حصل على ملعب الجامعة في عام 2020، بعد منافسة شرسة مع الهلال؛ حيث دخلت شركة "الوسائل السعودية" أولًا، في مناقصة للفوز بحقوق هذا الاستاد.

بعد فوز الوسائل بـ"المناقصة".. فتح ناديا النصر والهلال، خط مفاوضات مع الشركة؛ حيث نجح العالمي في التفوق بالنهاية، والحصول على امتياز اللعب على استاد الجامعة؛ لمدة 10 سنوات كاملة، حتى 2030.

أطلق نادي النصر، اسم "مرسول بارك" على الملعب في البداية، قبل أن يغيره مؤخرًا إلى "الأول بارك"؛ بسبب حقوق الرعاية.

وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة إلى محمد الخريجي، رئيس شركة "الوسائل السعودية"، بمجاملته النصر على حساب الهلال، في صراع ملعب الجامعة، بسبب ميوله للفريق الأصفر؛ إلا أنه لا يُمكن إنكار المجهود الكبير الذي بذلته إدارة العالمي، للفوز بالاستاد؛ على عكس الزعيم، الذي ربما ساعدته الظروف، للحصول على "بوليفارد هول"، على طبق من ذهب، بفضل تركي آل الشيخ.

SHAHID