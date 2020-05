التحقيق مع مراهق وجّه انتقادات عنصرية لأسطورة آرسنال

بدأت السلطات الإنجليزية التحقيق مع شاب مراهق وجّه انتقادات عنصرية لأسطورة نادي آرسنال، إيان رايت، عبر موقع "انستجرام".

رايت اعتزل كرة القدم قبل نحو 20 عامًا ولعب سبع سنوات رفقة المدفعجية محرزًا 185 هدفًا.

وتحاول الدوريات الأوروبية المختلفة مواجهة العنصرية بكل قوة بعد أن أصبح ظاهرة سيئة في ملاعب كرة القدم.

وعرض رايت مساء أمس، الإثنين، صورًا لتعليقات عنصرية وتهديدات بالقتل من جانب أحد المراهقين عبر انستجرام وعلّق عليها بقوله: "أعلم أنّه لم يكن يتوقع أن أرى هذه الرسائل، ولكنّها لا تزال مؤلمة وخاصة أنّها من طفل".

وتابع: "إنّه لا يزال طفلًا ومع ذلك أرسل هذه الكلمات دون قلق أو خوف. هذا أمر محزن للغاية".

رابطة اللاعبين المحترفين في بريطانيا اعتبرت هذه التعليقات غير مقبولة خاصة وأنّ لاعب أستون فيلا السابق جابرييل أجبونلاهور تعرّض للأمر نفسه.

كما أعلن الجانرز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" دعم رايت ونبذ العنصرية بكل أشكالها، مؤكدين على احترامهم للتنوع والاختلاف وقبول الآخر.

Racism has no place in football or wider society.



We will not tolerate racism in any form, and we're proud of the diversity within our family.



We'll always stand with you, @IanWright0 ❤️ pic.twitter.com/F7JhYuu8yx