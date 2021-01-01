التحقيق مع إنتر ميامي بسبب قانون "بيكهام"

راتب ماتويدي يثير الجدل

قررت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين، التحقيق في صفقة انتقال بليز ماتويدي من يوفنتوس إلى نادي إنتر ميامي.

لاعب الوسط الفرنسي المخضرم انتقل إلى النادي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

الصفقة صاحبها بعض الشبهات، حول قيام بالنادي بالتهرب من القواعد العامة للدوري الأمريكي عند التوقيع مع ماتويدي.

وجاء ذلك بسبب طريقة تسجيل اللاعب غير المعتادة في سجلات إنتر ميامي، لتعلن الرابطة مراجعة الصفقة لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع قواعد الأجور والرواتب المتعارف عليها.

وتعرف الطريقة بـ"قاعدة بيكهام" أو لائحة اللاعب المعين حيث تم إدخالها من خلاله في الدوري الأمريكي بعد وصوله إلى لوس أنجلوس في عام 2007.

ويسمح للفرق داخل المسابقة بتواجد ما يصل إلى ثلاثة لاعبين معينين، يسمح لهم بالحصول على أجور لا تدرج في الحد الأقصى للراتب الإجمالي للفريق والذي تم تحديده بمبلغ 4.9 مليون دولار.

وقال الدوري الأمريكي في بيانه:"بدأنا في مراجعة رسمية لتوقيع إنتر ميامي مع بليز ماتويدي، والتحقيق على وجه التحديد فيما إذا كان ضم اللاعب يتوافق مع رواتب الدوري الأمريكي".

ومن جانبه رحب إنتر بهذه الخطوة في بيان آخر، حيث أبدى النادي تعاونه الكامل في عملية المراجعة.

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جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 33 سنة، شارك مع إنتر ميامي في 16 مباراة منذ وصوله للنادي في أغسطس الماضي.