التألق ليس في الملعب فقط .. إنجاز خارق للدوري الأمريكي والفضل يعود لميسي!

إقبال هائل من المشجعين على البطولة

تتواصل إنجازات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، وهذه المرة مع التأثير المذهل الذي أحدثه اللاعب خارج الملعب.

ميسي رحل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليقدم انطلاقة مبهرة فيما يخص ما يفعله داخل المستطيل الأخضر بتسجيل الأهداف وصناعتها.

ولكن شبكة "CNN" الأمريكية وصلت كذلك إلى الإقبال على "MLS Season Pass" وهي حزمة تقدمها شركة آبل للبث المباشر لمباريات الدوري الأمريكي.

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ووفقًا لشركة التحليلات "Antenna" فإن عمليات الاشتراك في اليوم الأول الذي لعب فيه ميسي مع إنتر ميامي شهدت نموًا وصل إلى 1690% وهي نسبة ضخمة وغير مسبوقة.

وقالت إن الاشتراكات وصل عددها إلى الرقم 6000 في اليوم السابق لميسي ولكن بعدها ارتفع إلى 110 آلاف اشتراك في أول ظهور له في 21 يوليو ببطولة كأس الدوري.

ويقوم ميسي بانتظام بالترويج لبطاقة "MLS Season Pass" في أيام المباريات عن طريق إضافة رابط للتسجيل عبر حسابه على موقع إنستجرام وهو ما يساهم بالطبع في زيادة المبيعات.

يذكر أن شركة آبل وقعت عقدًا الصيف الماضي مع الدوري الأمريكي لبث مبارياته دوليًا لمدة 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار.