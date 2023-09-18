البليهي ينقذ الهلال من سقوط مدوي أمام نافباخور بـ"تعادل قاتل" في أبطال آسيا

سقوط مفاجئ لنادي الهلال في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا

أنقذ المدافع الدولي علي البليهي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من الخسارة أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين، مانحًا إياه تعادلًا صعبًا، بهدف لمثله.

الهلال يتواجد في المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، إل جانب كل من نافباخور ونساجي الإيراني ومومباي سيتي الهندي.

وخلال الشوط الأول، لم يقدّم الهلال، أي أداء جماعي؛ حيث اعتمد على فرديات نجومه فقط، وعلى رأسهم الثلاثي البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور ومالكوم دي أوليفيرا وميشايل ديلجادو.

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وفي الشوط الثاني من المباراة الآسيوية.. خطف نافباخور، هدفًا من هجمة مرتدة في الدقيقة 52، بواسطة مهاجمه الجورجي توما تاباتدزي.

ولم يكن للزعيم الهلالي، أي ردة فعل تقريبًا، بل على العكس خرج نجوم الفريق وخاصة نيمار، عن شعورهم؛ حيث قام الساحر البرازيلي، بدفع أحد لاعبي نافباخور، وضرب الكرة في جسمه.

وكاد الفريق الأوزبكي، أن يسجل الهدف الثاني القاتل، في الدقيقة الأخيرة من المباراة؛ لولا إبداع الحارس الدولي محمد العويس، لينجح البليهي في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، في إدراك التعادل القاتل.

جدير بالذكر أن نساجي، ضمن صدارة المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الأولى؛ حيث كان قد فاز على مومباي في الهند، اليوم الإثنين، بهدفين مقابل لا شيء.