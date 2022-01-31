البلطان يسيء للنصراويين ويعادي الاتحاديين أما الهلال: لا حساسيات بيننا

بعد أن أثار خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، الجدل بتصريحاته عبر مساحته السابقة، عاد للساحة من جديد بمساحة جديدة، هاجم بها جمهور نادي النصر، وأكد مقاضاته للاتحاد، فيما أثنى على علاقته بنادي الهلال.

عداوة البلطان والنصراويون قديمة:

خالد البلطان معروف بتصريحاته المثيرة دائمًا حول العالمي وجماهيره، خاصةً في فترة رئيس النصر الأسبق سعود آل سويلم.

كلا الرئيسين كانا يتبادلان السخرية من نادي الآخر في كل مناسبة، حتى تطور الأمر وتدخل البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط العالمي السابق والفتح الحالي، في الخلاف.

بيتروس لم يعجبه تقليل البلطان من العالمي، فخرج قائلًا للبلطان: "اخرس!"، عقب إحدى المباريات التي جمعت بين الناديين، فخرج مسؤولو الليوث واصفين إياه بـ"البغبغاء".

ماذا قال البلطان في مساحته؟

الحساب الرسمي للشباب فتح مساحة للبلطان مساء أمس الإثنين، تحدث بها عن علاقته بالأندية المنافسة، وبالأرجنتيني إيفر بانيجا؛ قائد الليث الأبيض.

بدايةً تحدث البلطان عن علاقته بنادي الاتحاد: "تربطنا في الشباب علاقة ممتازة مع الاتحاد، وأنا على المستوى الشخصي أحبه، لكن صفقة المدافع أحمد شراحيلي أثرت على هذه العلاقة، فما حدث غير مرضٍ وستأخذ القضية مجراها القانوني".

شراحيلي كان قد رفض تجديد عقده مع الشباب خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، مفضلًا توقيع عقود انتقاله للعميد في صفقة انتقال حر، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري.

أما عن علاقته بالزعيم، فأوضح رئيس الشباب: "مسؤولو الهلال صرحاء وواضحون في مفاوضاتهم معنا، أنا أخذت منهم هتان باهبري، نواف العابد، لوسيانو فييتو وأحمد شراحيلي، وعلى مدار تاريخ الناديين المفاوضات تسير بكل احترام ولا يوجد حساسية ولا ود زائد".

لكن البلطان رد على بعد تعليقات جمهور النصر بعد انتقال إيجالو؛ نجم الشباب، للزعيم خلال الشتاء المنقضي، إذ قال: "لا أتقبل أن تتدخل جماهير أي نادٍ في صفقة بين ناديين آخرين، وهنا أقول للنصراويين (مالكم شغل، وما سريتوا ناديكم عشان تسرونا)".

ما هي أسباب الموافقة على انتقال إيجالو إلى نادي الهلال؟

انتقال إيجالو للزعيم صفقة أثارت جدلًا كبيرًا، خاصةً في ظل اعتماد الليوث بشكل كبير عليه، وتألقه اللافت للنظر.

البلطان قال خلال مساحته: "وضع النادي كان سيئًا من الناحية المالية، بيع إيجالو ساهم في رفع الإيقاف عن الشباب من قبل فيفا، بسبب مستحقات نادي شنجهاي الصيني، وتم تسديد رواتب اللاعبين وصرف مكافأة الفوز أمام النصر.

"أيضًا إيجالو في الفترة الأخيرة لم يكن يرغب في الاستمرار بالشباب، وظهر ذلك خلال فقدانه للتركيز بالمباريات والتدريبات، ووضعنا في موقف محرج من قبل ثلاث مرات، إذ كانت تصلنا خطابات من فيفا، بسبب تأخر رواتبه، لذلك قبل عرض الهلال، فقد كان مغريًا".

هل يتدخل بانيجا في القرارات بالفريق؟

دور بانيجا تحدث عنه كثيرًا الإعلام، فهو القائد داخل الملعب وخارجه..

حول هذا الجانب، أوضح رئيس الشباب: "نسعى لتجديد عقد بانيجا لموسم إضافي، فهو اللاعب الذي استشيره في بعض الأمور التي تخص الفريق، لثقتي الكبيرة به، وهو لديه رغبة في الاعتزال معنا، وسينضم للجهاز الفني بعد الاعتزال".

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