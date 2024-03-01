"البعض يحتاج عامين للتأقلم" .. أونانا يرفض الاعتراف بأخطائه مع مانشستر يونايتد!

"لم أكن أشعر أنني في بيتي"

يرفض الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، الاعتراف بأنه كان مقصرًٍا في بداية مشواره مع الشياطين الحمر، مؤكدًا أنه احتاج فقط للوقت من أجل فرض شخصيته مع الفريق.

وتعرض أونانا لانتقادات لاذعة، في بداية مشواره مع مانشستر يونايتد، بعدما انضم للفريق مطلع هذا الموسم قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، بعدما ارتكب أخطاء فادحة كلفت فريقه خسارة نقاط عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز ووداع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات.

وتحدث أونانا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مرحلة البداية مع مانشستر يونايتد، قائلًا: "استغرق الأمر مني 6 أو 7 أشهر، حتى ألعب بشكل جيد، كان وقتًا صعبًا بالنسبة لي، لكني الآن أشعر بالتحسن قليلًا.. كان كل شيء جديدًا، وكان من الصعب بالنسبة لي الشعور بأنني في بيتي، لأسباب عديدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى أونانا أنه لا يستحق اللوم على الأخطاء التي ارتكبها في بداية مشواره مع اليونايتد، قائلًا: "لا أعتقد أنني يجب أن ألوم نفسيه، أعتبرها كانت مجرد لحظات سيئة ومضت، في بعض الأوقات تمر بمواقف صعبة وعليك اجتيازها.

وتابع: "يجب أن أتعلم الدرس جيدًا، أنا نفس الشخص الذي كان يحرس مرمى الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، وبعدها بعدة أشهر ودعت البطولة من دور المجموعات وشباكي استقبلت 15 هدفًا، كان ذلك درسًا كبيرًا بالنسبة لي".

وينسب أونانا الفضل لزملائه في مانشستر، فيما يتعلق بتحسن مستواه حيث تألق في الأسابيع الأخيرة، ولديه سادس أكبر عدد من التصديات (93) في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، ليوضح: "زملائي كانوا يذكرونني دائمًا بمن أنا، ولماذا أتيت إلى هذا النادي.. قالوا لي: أندريه، بعض اللاعبين استغرق منهم الأمر عامين، والبعض الآخر 6 أشهر، والبعض الآخر لم يستغرق أي وقت.. لديك الشخصية اللازمة لتغيير الوضع".

وختم: "شعرت في غرفة الملابس أنهم يؤمنون بي دائمًا، وقالوا لي منذ البداية: أندريه، الجودة موجودة، إنها مسألة وقت فقط.. أنا ممتن جدا أيضا لجماهيرنا، لقد كانوا لطفاء معي حتى في الفترات الصعبة، ولا يسعني إلا شكرهم".