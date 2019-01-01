تصفيات البطولة العربية تنطلق في 3 مدن مغربية

التصفيات المؤدية لدور الـ32

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنطلق غدًا الأحد التصفيات التمهيدية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في 3 مدن مغربية.

وتُشارك 8 أندية في تلك التصفيات، هي اتحاد طنجة المغربي، الزوراء العراقي، الرفاع البحريني، هورسيد الصومالي، البنزرتي التونسي، شبيبة الساورة الجزائري، فومبوني القمري، وتيليكوم الجيبوتي.

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وتم تقسيم الفرق الـ8 إلى مجموعتين ضمت الأولى اتحاد طنجة والرفاع والزوراء وهورسيد، فيما تواجدت أندية البنزرتي وشبيبة الساورة وفومبوني وتيليكوم في المجموعة الثانية.

وستُقام التصفيات المؤهلة لدور الـ32 من البطولة في مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة في المغرب، وستمتد من غدٍ الأحد حتى الـ25 من أغسطس الجاري.

يُذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم حافظ على الجوائز المالية الخاصة بالبطولة كما هي، إذ سيحصل البطل على 6 ملايين دولار مقابل 2.5 مليون للوصيف، إضافة لنصف مليون دولار لكل من يصل للمربع الذهبي، و200 ألف دولار للمتأهلين لربع النهائي، و50 ألف لمن يصل ثمن النهائي، وأخيرًا 20 ألف دولار لمن يخرج من دور الـ16.