البطاقات تُهدد لاعبي الهلال والنصر قبل ديربي الرياض

التخوف في ناديي الهلال والنصر قبل ديربي الرياض المرتقب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ُثير الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تخوفًا كبيرًا في ناديي الهلال والنصر وذلك قب المواجهة المرتقبة بين الفريقين في المواجهة بعد المقبلة.

التخوف في ناديي الهلال والنصر قبل ديربي الرياض المرتقب يأتي بسبب البطاقات التي يمتلكها لاعبي الفريقين.

ويلتقي الفريقين سويًا في ديربي الرياض المنتظر ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي، والمقرر لها 29 مارس الجاري.

النصر يمتلك في قائمة مهدد بغياب 4 لاعبين، والهلال مُهدد بخسارة 3 لاعبين مما يجعل هؤلاء اللاعبين يلعبون الجولة الحالية تحت ضغط.

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لاعب شباب #النصر ضاري العنزي يقبل رأس والدته وقدمها، بعدما قدمت من حفر الباطن لتشجيعه ضد #الشباب عصر اليوم والتي انتهت بفوز #النصر بأربعة أهداف.



(@saas112231:📽️) pic.twitter.com/c36GC3UPnP — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

ويلعب رباعي النصر، بيتروس وبرونو أوفيني، يحيى الشهري، وحمد المنصور، مباراة الجولة الـ25 تحت ضغط كبير.

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على جانب لاعب الهلال، فيدخل الثلاثي الأسترالي ديجينيك، ومحمد جحفلي، وحسن كادش، الجولة وهم مُهددين.