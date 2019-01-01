البطاقات تُهدد لاعبي الاتحاد قبل مواجهة النصر

الاتحاد يواجه الباطن في الجولة الـ26 يوم الجمعة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يدخل لاعبو نادي الاتحاد السعودي مباراة الباطن بحذر كبير وذلك بسبب تخوف الحصول على بطاقة صفراء جديدة تمنعهم من خوض المباراة المقبلة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يواجه الباطن في الجولة الـ26 يوم الجمعة المقبلة، ثم يواجه متصدر البطولة الحالي نادي النصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

ويتقدم قائمة المهددين بالإيقاف من الجانب الاتحادي عن مباراة النصر، التشيلي فيلانويفا والمغربي كريم الأحمدي والعاجي سانوجو، وزياد الصحفي وسعود عبدالحميد وجمال باجندوح وعبدالعزيز البيشي.

روي فيتوريا أفضل مدرب لشهر مارس بالدوري السعودي للمحترفين 🔝 pic.twitter.com/AnfCwURr6v — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019

التقارير أكدت أن المدير الفني لويس سييرا مدرب الفريق الاتحادي حذر لاعبيه أكثر من مرة تخوفًا من غيابهم عن المواجهة الهامة أمام النصر.

ويُعاني نادي الاتحاد بشدة خلال الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة جمعهم من 25 مباراة.