"البريكسيت" يمنع ميسي من دخول إنجلترا

كيف يتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حرمان ميسي من ليالي الأبطال؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف المحامي أندرو أوسبورن، المتخصص في شئون الهجرة، أنّ خروج المملكة البريطانية من الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر بصورة سلبية على عدد من اللاعبين أبرزهم ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي.

ميسي سجل 26 هدفًا أمام الفرق الإنجليزية آخرها هدفين في مرمى ليفربول ومثلهما ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وذكر أوسبورن في تصريحات لصحيفة "أتلتيك": "في الوقت الحالي بالنسبة لمن يمتلك جواز سفر لدولة تابعة للاتحاد الأوروبي ومتهم في قضية فإنّه يستطيع الدخول لانجلترا دون أزمة ولكن لو من خارج الاتحاد فلن يستطيع".

وتابع: "ولكن حينما تخرج انجلترا من تحت مظلة الاتحاد الأوروبي فإن هذا القانون سينطبق على أي شخص غير انجليزي".

وأوضح: "لو تعرض أي شخص لتهمة سواء بسيطة أو كبيرة وتحصل على عقوبة حتى لو لم ينفذها فإنه لن يدخل انجلترا".

المحامي أكد أنّ هذه التغييرات قد تؤثر سلبًا على عدد من الأشخاص المشهورين وبالأخص لاعبو كرة القدم الذين اتهموا من قبل في قضايا تهرب ضريبي وعلى رأسهم ميسي.

وبحسب هذه التغييرات، فإن البرغوث لن يستطيع الانضمام إلى أي فريق إنجليزي أو خوض مباريات أوروبية في انجلترا.

جدير بالذكر أنّ المتوج حديثًا بأفضل لاعب في العالم زار انجلترا الأسبوع الماضي أمام توتنهام وليفربول.