البرازيل وتشيلي تحجزان مقعديهما في نهائي كأس الملوك للمنتخبات 2026

بلغ منتخبا البرازيل وتشيلي المباراة النهائية من كأس الملوك للمنتخبات 2026، عقب ختام منافسات الدور نصف النهائي، ليضرب المنتخبان موعدًا مرتقبًا يوم 17 الجاري على أرض أليانز باركي في مدينة ساو باولو.



وجاء تأهل منتخب تشيلي بعد مواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 5–5، في لقاء شهد تبادلًا مفتوحًا للأهداف وإيقاعًا مرتفعًا منذ الدقائق الأولى، قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة العبور لصالح المنتخب التشيلي، في نتيجة شكلت واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

وواصل منتخب تشيلي، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس الملوك للمنتخبات، تقديم عروض لافتة خلال البطولة، مؤكّدًا حضوره القوي أمام منتخبات ذات خبرة طويلة في المنافسات، ومخالفًا التوقعات التي سبقت انطلاق الحدث، ليحجز مقعده في النهائي عن جدارة بعد مشوار اتسم بالثبات والانضباط الفني.

وفي هذا المشوار، حظي منتخب تشيلي بمساندة قائد الفريق وأحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة التشيلية (أرتورو فيدال)، الذي واكب مباريات المنتخب وتابعها بشكل مباشر عبر قنواته على منصّتي Twitch وKICK، في حضور يعكس حالة الالتفاف الجماهيري حول المنتخب خلال مشاركته الأولى في كأس الملوك للمنتخبات، ومسيرته التي قادته إلى بلوغ المباراة النهائية.

وشهدت المباراة بداية سريعة من جانب منتخب تشيلي الذي افتتح التسجيل مبكرًا، قبل أن يتمكن المنتخب الإسباني من العودة إلى أجواء اللقاء، في مباراة بقيت مفتوحة عل



ومع اللجوء إلى ركلات الترجيح، أظهر لاعبو تشيلي تركيزًا عاليًا في اللحظات الحاسمة، مستفيدين من إهدار المنتخب الإسباني لعدد من محاولاته، ليحسم المنتخب التشيلي بطاقة التأهل إلى النهائي بعد مواجهة امتدت حتى أدق التفاصيل.

وفي نصف النهائي الثاني، أكد منتخب البرازيل أحقيته بالتأهل بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب المكسيك بنتيجة 8–3، في مواجهة فرض خلالها أصحاب الأرض سيطرتهم منذ الدقائق الأولى، ونجحوا في حسمها مبكرًا بفضل الفعالية الهجومية والتنظيم الجماعي.

وظهر المنتخب البرازيلي بأداء قوي ومدعوم بالحضور الجماهيري الكبير في المدرجات، ليواصل مشواره بثبات نحو المباراة النهائية، باحثًا عن التتويج باللقب على أرضه وبين جماهيره.

وبهذه النتائج، تتجه الأنظار إلى المباراة النهائية التي تجمع البرازيل وتشيلي، في ختام بطولة شهدت مستويات فنية مرتفعة ومفاجآت بارزة، وحضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث يسعى المنتخبان إلى التتويج بلقب كأس الملوك للمنتخبات 2026 على أرض ساو باولو.