بوصلة الصفقة تتحول إلى البريميرليج بـ40 مليون يورو

هرب المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، لاعب نيس الفرنسي، من بين يدي يوفنتوس، مع دخول أحد عمالقة الدوري الإنجليزي في الصفقة.

وكان توديبو (24 عامًا)، قد انتقل في صيف 2021 إلى نيس، بعد استغناء برشلونة عنه مقابل 8 مليون يورو ونصف، وقدم أداءً مميزًا مع الفريق الفرنسي.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن وست هام الإنجليزي، دخل في مفاوضات مباشرة مع نيس بشأن التعاقد مع توديبو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن وست هام توصل لاتفاق مع نيس بإطلاق سراح توديبو مقابل 40 مليون يورو مع نسبة من إعادة البيع في المستقبل، وينتظر أن يحجز النادي اللندني اللاعب للكشف الطبي اليوم الجمعة.

وكان يوفنتوس يرغب في الفوز بصفقة توديبو، حيث وضعه على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي، لكن العرض الذي تقدم به وست هام مع الراتب المغري للمدافع الفرنسي، جعل الصفقة تتحول إلى البريميرليج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن يوفنتوس كان يأمل في ضم توديبو على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو، إلا أن وست هام حسم الأمور بعرضه المباشر، مما يدفع اليوفي للتفكير في خيارات أخرى مثل جاكوب كيويور مدافع آرسنال أو كليمونت لينجليه مدافع برشلونة.

وسلطت تقارير صحفية الضوء، على أن إدارة نيس تواصل الضغط على النادي الأهلي من أجل شراء المدافع المصري محمد عبد المنعم، لتعويض رحيل توديبو في دفاع الفريق خلال الموسم المقبل.