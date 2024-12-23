بعد الخسارة من البحرين .. طلب خاص من المنتخب السعودي والعراق تحذو حذوه

ليلة حزينة للأخضر في الكويت

خيم الحزن على بعثة المنتخب السعودي في الكويت ليلة أمس بعد الخسارة أمام البحرين 3-2 في افتتاح مشوار الفريقين في كأس الخليج 26.

الأخضر وجد نفسه متأخرًا بهدفين دون رد أمام شقيقه البحريني، وحين بدأ مشوار العودة بهدف مصعب الجوير عاجله منافسه بالهدف الثالث قبل أن يُسجل صالح الشهري هدف تقليص الفارق مجددًا من ركلة جزاء، إلا أن الوقت لم يكن كافيًا للوصول إلى التعادل.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن المنتخب دخل مقر إقامته في فندق ومنتجع الجميرة من الباب الخلفي لأول مرة منذ وصوله الكويت، تفاديًا لمواجهة أي جماهير أو إعلاميين على البوابة الأمامية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي المنتخب طلبوا من نظرائهم في المنتجع عدم السماح للإعلاميين بالدخول إلى ساحة الفندق، وهو الطلب الذي طلبه مسؤولو المنتخب العراقي كذلك، وقد توجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري إلى غرفهم فور الوصول إلى ساحة الفندق في صمت تام.

يُشار إلى أن منتخبات المجموعة الثانية، السعودية والبحرين والعراق واليمن، تُقيم جميعًا في نفس الفندق.